Nevşehir Belediyesi, mahallelerdeki yeraltı ve yerüstü çöp konteynerlerini kötü koku ve bakterilere karşı düzenli olarak dezenfekte ediyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi, çöp konteynerlerini kötü koku, kirlilik ve bakterilere karşı rutin yıkama ve dezenfekte işlemini yaz aylarında sıklaştırdı.

Artan hava sıcaklıkları nedeniyle olası olumsuzlukları önlemeyi amaçlayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeraltı ve yerüstü çöp konteynerlerinin iç ve dış yüzeyini köpüklü su ile titizlikle temizleyerek ardından basınçlı su ve özel kokulu solüsyonla dezenfekte ediyor. Tortu kalmayacak şekilde temizlenen konteynerler daha sonra yeniden vatandaşların hizmetine sunuluyor. Konteynerlerin temizliğinde ayrıca, doğaya zarar vermeyen mikrobiyal bakteri önleyici, kir sökücü ve koku giderici temizlik malzemeleri kullanılıyor. Böylece konteynerlerin temizliği yerinde, hızlı, ekonomik ve etkin bir biçimde sağlanırken, görüntü kirliliği, kötü koku, larva ve sinek oluşumunun da önüne geçilmiş oluyor.

Konteynerlerin yanı sıra, konteynerlerin bulunduğu alanları da özel dezenfektan deterjanlarla yıkayan ekipler, 350 yeraltı ve 2 bini aşkın yerüstü çöp konteynerlerinin temizlik işlemini periyodik aralıklarla yıl boyunca sürdürecek.