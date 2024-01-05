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Nevşehir Belediyesi tarafından 22 bin 500 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ile 8 ve 12. Sınıflarda eğitimlerini sürdüren ve LGS ve TYT’ye hazırlanan 5 bin öğrenciye toplam 31 bin 500 hikaye, roman, kişisel gelişim kitabı ve soru bankası dağıtımına başlandı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavlarına girecek olan 8 ve 12. sınıf öğrencilerine destek amacıyla soru bankası ve ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitimlerini sürdüren diğer öğrenciler için hikâye, roman ve kişisel gelişim kitapları hazırlandı. KPSS’ye hazırlanan gençler için hazırlanan hazırlık kitapları ile birlikte toplam 31 bin 500 kitap bugün il merkezindeki tüm okullarda öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

Damat İbrahim Paşa Ortaokulu ve Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki kitap dağıtım törenine katılan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi olarak eğitime desteklerini arttırarak sürdüreceklerini kaydetti.

Bir ülkenin geleceğini etkileyecek en önemli unsurlardan birinin nitelikli insan gücü olduğunu ve bu kapsamda eğitimin büyük önem taşıdığını vurgulayan Savran, eğitimin her zaman öncelikleri olmaya devam edeceğini kaydetti.

“Eğitime yatırım, geleceğe yatırımdır” diyen Savran, gelecek nesiller için Nevşehir Belediyesi olarak tüm imkânlarını seferber ettiklerini vurguladı.