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Nevşehir’de konuşan Ayasofya Camii Baş İmam Hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, “Filistinlilerin toprakların sattıkları tarihi gerçeklere hakikatlere tamamen ters olan bir yalandır. O toprakları Yahudilere satan İngilizlerdir” dedi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Kalbimdeki Filistin” adlı söyleşi programı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ayasofya Camii Baş İmam Hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’ın konuşmacı olarak katıldığı söyleşi programının moderatörlüğünü Tasavvuf musikisi sanatçısı ve sunucu Necip Karakaya yaptı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın da izlediği programda konuşan Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Filistin’de yaşananlardan dolayı tüm Müslümanların imtihanda olduğu bir zaman dilimi içerisinde olduğumuzu belirterek bazı Müslümanların Filistin’deki meselenin yeterince farkında olmadığını kaydetti. “Mescid-i Aksa’nın bizim için ne mana taşıdığını, Filistin topraklarının neden bu kadar önemli olduğunu bilmiyoruz” diyen Ay, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Biz gerçekten koparıldık o bağlardan. 250 bin şehit verdiğimiz Çanakkale Savaşı’nda şehitlerin mezar taşlarını okursanız Kudüs’ten, Gazze’den, Halep’ten, Şam’dan şehitleri görürsünüz. Kudüs işte bize bu kadar yakındır. Mekke, Medine bizim için ne mana taşıyorsa Kudsü Şerif’te o mana taşır. Bu toprakların biz Müslümanlar için olan önemini küçük yaşlarda annelerimiz, babalarımız kulaklarımıza söylemeliydi. Biz yavrularımıza bunları hatırlatmalıydık. 1948 yılından beri bizim içimizde bir dert olmalıydı Filistin'de kurdurulan zalim devlet. Ama bunlardan mahrum kaldığımız için şimdi bu kaybettiklerimiz yüzünden biz Filistin’de, Mescid-i Aksa’da kardeşlerimizi rahat ibadet edemez hale getirdik. Filistin, Kudüs, Mescid-i Aksa üçlüsünün biz Müslümanlar için ne manaya geldiğini gerçekten okumalı, araştırmalıyız. Ne gençlerimiz ne de yetişkinlerimiz bu bilgilere sahip değil. ‘Filistinliler topraklarını sattılar’ diye iftira edildi kardeşlerimize. Asla, bunların hepsi iftiradır. Tarihi gerçekler var, tezler, araştırmalar var. Bu araştırmaların hiç birisi Filistinli kardeşlerimizi temize çıkarmak için değil. Gerçeği ortaya çıkarmak için yapılan şeyler bunlar. Asla kardeşlerimiz satmadılar. Biz terk ettikten sonra o toprakları İngilizler işgal ettiler ve Yahudilere satan, veren İngilizlerdir. Orada bulunmayan kardeşlerimizin toprak satması gibi bir durum söz konusu değil. Ama bunu maalesef ülkemizde yanlış anlattılar. “