Esentepe Mahallesi Murat Sokak’ta bulunan içme suyu hattı, Nevşehir Belediyesi tarafından yenileniyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi Murat Sokak’ta bulunan ve mahalledeki konut ve işyerlerine giden şebeke hatlarını besleyen içme suyu hattını yeniliyor. Belediye ekipleri, yaklaşık 400 metre uzunluğundaki hat üzerindeki asbestli borularını yeni nesil polietilen borularla değiştiriyor.

Çalışmaların tamamlanması ile birlikte, mahallede henüz yenilenmeyen içme suyu borularında meydana gelen arızalardan kaynaklı su kesintilerinin en aza indirilmesi hedefleniyor