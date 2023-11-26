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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik program düzenlendi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Program, Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi. Burada konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın eşi Nejla Savran, kadına karşı şiddetin önlenebilmesinin ancak eğitim ile mümkün olabileceğini belirterek, “ Hepimiz, kadın ve erkeğin bir bütünün iki eşit yarısı olduğuna inanan bir gelenekten geliyoruz. Ben de şahsım adına, kadın ve erkeğin karşılıklı adalet ve hakkaniyet içinde yeryüzünü birlikte imar edeceğine inanıyorum. Peygamber Efendimizin "Ahlakı en güzel olanınız, eşlerinize en iyi davrananızdır" sözünden yola çıkarak, kadına yönelik şiddetin bir alışkanlıktan çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Bunun da çocuklarımızın eğitimi ile mümkün olduğuna, bu anlamda da anne ve babaların özellikle erkek çocuklarını yetiştirirken, şiddetin bir çözüm olmadığını ve şiddetin hiçbir türünün uygulanmaması gerektiğini vurgulamalarının çok etkili olacağına inanıyorum" dedi.

Savran’ın konuşmasının ardından Nevşehir Belediyesi Aile Danışma Merkezi’nde görevli Psikolog Emine Eker tarafından ‘Şiddet ve Şiddetin Türleri” konulu bir sunum yaptı.

Nevşehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Sema Yurtbilir Yavuz tarafından ‘Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Hukuki Yollar’ anlatıldı. Program İŞKUR İş Meslek Danışmanı Gonca Uğuroğlu’nun kadınlara yönelik Kariyer Planlama sunumu ile sona erdi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın eşi Nejla Savran, Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sevinç Sesveren Atılgan ve Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezi (KAÇEM) kursiyerlerinin katıldığı programın sonunda kadınlar hep birlikte branda üzerine şiddet ile ilgili düşüncelerini yazarak birlikte fotoğraf çektirdi.

Bu arada 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri binasında Nevşehirli kadınlara yönelik ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ ve ‘Şiddet İle İlgili Kadın Hikâyeleri Analizleri’ konulu atölye çalışmaları gerçekleştirildi.