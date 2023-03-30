Nevşehir Belediyesi yoğun kar yağışı ile birlikte karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir’de öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile birlikte ulaşımın aksamaması için belediye ekipleri teyakkuza geçti.

Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde sahada bulunan çok sayıda iş makinesi ve personelden oluşan karla mücadele ekipleri şehir içi yollarda kar temizliği ve tuzlama yaptı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da sahada karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını denetleyerek çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Sacvran, kar temizliği ve tuzlama çalışmalarının sabah saatlerine kadar aralıksız devam edeceğini söyledi.