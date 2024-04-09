Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, ‘Şehrin kaderini değiştirecek’ dediği Kayaşehir ‘de gerçekleştirecekleri projelerle il merkezinin turizmden alacağı payın ciddi oranda artacağını ve buranın şehir ekonomisi ve istihdamına önemli katkılar sunacağını söyledi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Kalesi çevresinde bulunan ve kendi döneminde turizme kazandırılan Kayaşehir ve yine kendi döneminde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde restorasyon çalışması gerçekleştirilen Meryem Ana Kilisesi’nde incelemelerde bulundu.

Arı, imcelemeleri sırasında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı. Nevşehir il merkezinin turizmden daha fazla pay alabilmesi için gerçekleştirecekleri turizm projelerinin yanı sıra Kayaşehir ve Meryem Ana Kilisesi’ndeki turist hareketliliğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Arı, bu konuda oldukça titiz bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Arı, incelemeleri sırasında Türkiye’nin çeşitli illerinden gelerek Kayaşehir’i gezen turistlerle de sohbet ederek bayramlarını kutladı.