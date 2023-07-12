Nevşehir Belediyesi, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Lise Geçiş Sınavı'nda (LGS) kent merkezinde ilk 50'ye giren Nevşehirli öğrencileri ödüllendirdi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı döneminde gerçekleştirilen Lise Geçiş Sınavı’nda (LGS) başarı yakalayan öğrencileri ödüllendirdi. Yapılan sınavda Nevşehir’de sınava giren adaylar arasında ilk 50’ye giren Nevşehirli öğrenciler, Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleşen programda tablet ödüllerini Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’dan aldı.

Törene aileleri ile birlikte katılan tüm öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan Belediye Başkanı Savran, Nevşehir Belediyesi olarak eğitime katkılarını bundan sonra da arttırarak sürdüreceklerini vurguladı. Nevşehirli çocukların ve gençlerin anaokulundan üniversiteye kadar eğitim hayatlarının her kademesinde yanlarında olduklarını ifade eden Savran, “Nevşehir’in çocuklarını, gençlerini, Nevşehir’de yaşayan herkesi çok seviyoruz. LGS’de çocuklarımızın eğitim hayatlarında önemli bir dönemeç. Tercih edecekleri üniversiteler, meslek hayatları açısından oldukça önemli bir adım.

Tabi bu süreçte çocuklarımız çok ders çalışıyor ve yoruluyorlar. Biz de bu LGS sürecinde ve sonrasında bir jest yapmak istedik. Sınavda, şehrimizde ilk 50 dereceye giren öğrencilerimize hediye vermek istedik. Tabi bizlere en büyük hediye çocuklarımızın kendileri. Çocuklarımızın hayatta neyi başardıkları veya başaramadıkları önemli değil. Varlıkları aileleri için en büyük hediye. Başarılı olmak, çalışmak ve çalıştığının karşılığını almak güzel ama bazen de hayatta başarısızlıklarda olabiliyor. Onlarla da yüzleşmek ve başarılı olmak için tekrar çalışmak gerekir. Ben tüm gençlerimize hayatlarında başarılar diliyorum. Nevşehir’de hayatın her alanında sizlerle birlikte olmaya devam edeceğimizi ve sizlerin en büyük destekçisi olacağımızı unutmamanızı istiyorum. “ diye konuştu.