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Nevşehir Belediyesi Güzel Sanatlar Merkezi’nde her ay farklı bir yazarın konuk olacağı ‘Nitelikli Okur Buluşmaları’ etkinliği başlıyor.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Nevşehir’de yayın hayatına başlayıp Türk Dünyasının ortak dergilerinden biri haline gelen Güfte Edebiyat işbirliğinde, Nevşehir’de özellikle gençlerin kitap okumaya ve edebiyata yönelik ilgilerini ve becerilerini geliştirmeye aynı zamanda nitelikli okur sayısını arttırmaya yönelik , özellikle öykü ve hikâye alanlarında kitapları yayınlanmış yazarlarla buluşturmak amacıyla, ‘Nitelikli Okur Buluşmaları’ etkinliği düzenlenecek.

Kültür Park içerisinde bulunan Nevşehir Belediyesi Güzel Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan etkinlikte yazarların kendi deneyimlerini karşılıklı tecrübe ve bilgi paylaşımı ile öğrencilere aktarmaları için köprü olacakları etkinliğe her ay farklı bir yazar katılacak.

İlki, 2 Aralık Cumartesi günü saat 12.00’de başlayacak olan etkinliğin ilk konuğu “yitirilişin kokusu “ kitabı ile Fesih Vural olacak. Programın moderatörlüğünü Güfte Edebiyat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ayşe Ay’ın üstlenecek.