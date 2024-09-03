Nevşehir Belediyesi tarafından ilk etapta İhtiyaç sahibi bin 500 aileye verilecek eğitim destek çekleriyle hem yerel kırtasiyeci esnafı kazanacak hem de ihtiyaç sahibi öğrencilerin yüzü gülecek.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala geçtiğimiz günlerde yeni bir eğitime destek paketini daha açıkladı.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla başlatılan proje bünyesinde ilk etapta ihtiyaç sahibi bin 500 öğrenciye bin 200’lik Kırtasiye Destek Çeki dağıtılacak ve bu çekler sadece şehir merkezindeki yerel esnaflarda geçerli olacak.

Başvuruların 31 Ağustos 2024 tarihinde tamamlandığı ve kırtasiyeci esnafına ciddi miktarda sıcak para akışı da sağlayacak proje sayesinde ihtiyaç sahibi öğrenciler de kendi tercih ettikleri ürünleri alma imkânına kavuşacak.

Kırtasiye çeklerinin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımı öncesinde kırtasiyeci esnaflarla bir araya gelen Belediye Başkanı Rasim Arı, desteklerinden dolayı hayırsever Nevşehirlilere ve esnaflara teşekkür etti.

Nevşehir Belediyesi olarak insanların gerçekten hayatına dokunan, faydası olan işler yapmaya çalıştıklarını söyleyen Arı, “Önümüzdeki günlerde Turkuaz Masa aracılığı ile dağıtacağımız kırtasiye çekleri ile ilk etapta ihtiyaç sahibi bin 500 ailemizin eğitim masraflarına destek olacağız. Bin 200 liralık eğitim çekleri ile hem esnafımıza destek olacağız, hem de çocuklarımız kırtasiye anlamında ne istiyorsa onu alacak” diye konuştu