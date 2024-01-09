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Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Halil İncekara Bilim ve Sanat Merkezinde düzenlenen Osmanlı Türkçesi Kolay Metinler Kurs Sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Halil İncekara Bilim ve Sanat Merkezi bünyesinde geçtiğimiz aylarda açılan Osmanlı Türkçesi Kolay Metinler Kursu sona erdi. Hayat Boyu Öğrenme Faaliyeti çerçevesinde açılan kursa 14 kursiyer katıldı. Kurs sonunda düzenlenen Osmanlı Türkçesi Kolay Metinler Kurs Sergisi ise düzenlenen törenle açıldı.

Sergide; Osmanlı Türkçesi matbu yazı ile hazırlanmış tablo örnekleri, Osmanlı Türkçesi matbu yazılmış kitap ve dergi örnekleri, kursiyerler tarafından hazırlanan kitap ayraçları sergilenirken kursiyerler tarafından hazırlanan Osmanlı Türkçesi içerikli dijital oyunlar da tanıtıldı.

Sergiyi gezen Belediye Başkanı Savran, kurs öğretmenleri ve kursiyerleri tebrik etti.