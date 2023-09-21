Nevşehir Belediyesi tarafından 2000 Evler Mahallesi’nde bulunan iki ayrı park içerisine yapılan spor tesisleri tamamlanarak hizmete açıldı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Amatör spora yaptığı destekler ve bünyesinde bulunan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde yetiştirdiği sporcularla Nevşehir’in adını sporda da duyuran Nevşehir Belediyesi, mahallelerdeki semt sahası yapımını sürdürüyor. 7’den 70’e herkesin spor yapabilmesine olanak sağlamak için son iki yılda kentteki farklı mahallelere toplam 35 semt sahası yapan Nevşehir Belediyesi, 2000 Evler Mahallesi’ndeki spor tesislerinin yapımını tamamladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, 2000 Evler Mahallesi MEDAŞ İşletme Müdürlüğü binası yanında bulunan DR. Devlet Bahçeli Parkı içerisine futbol sahası ve yine aynı mahalledeki TOKİ Konutları içerisinde bulunan parka basketbol ve futbol sahaları yapıldı.

Yapımı tamamlanan futbol ve basketbol sahaları hizmete açılırken önümüzdeki günlerde yapımı tamamlanan diğer mahallelerdeki spor tesislerinin de hizmete açılacağı duyuru