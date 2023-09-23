Nevşehir Belediyesi Güzel Sanatlar Merkezi’nde, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Güzel Sanatlar Lisesi’ne hazırlanan gençler ve resim sanatına ilgi duyanlar için açılacak olan Güzel Sanatlara Hazırlık Kursu ve Resim Sanat Eğitimi Yağlı Boya Kursu için kayıtlar başladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz aylarda Kültür Park içerisinde açılan ve çocuk ve gençlerin yanı sıra yetişkinleri sanatla buluşturan Güzel Sanatlar Merkezi’nde güz dönemi kursları başlıyor.

Yaz döneminde alanında uzman eğitmenler nezaretinde, hafta içi ve hafta sonu açılan kurslarla yüzlerce gence çeşitli müzik aletlerinin kullanımı konusunda eğitimlerin verildiği merkezde önümüzdeki günlerde Güzel Sanatlar Fakültesi ve Güzel Sanatlar Liselerinin yetenek sınavlarına hazırlanan gençler için iki ayrı kurs daha açılacak.

Ekim ayının ilk haftası başlatılması planlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı Güzel Sanatlara Hazırlık Kursu ve Resim Sanat Eğitimi Yağlı Boya Kursu için kayıtlar başladı. Ücretsiz olarak düzenlenecek olan kurslara dileyen gençler 2 Ekim 2023 tarihine kadar başvuru yapabilecek.

Sınırlı kontenjanlarla açılması planlanan kurslara katılmak isteyenler, Kültür Park içerisinde bulunan Nevşehir Belediyesi Güzel Sanatlar Merkezi’ne veya Paşa Konağı’ndaki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne şahsen başvurabilecekleri gibi www.nevsehir.bel.tr adresindeki hızlı menü içerisinde bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Kurs Başvuruları sekmesinden online olarak kayıtlarını yaptırabilecek.

Nevşehir Belediyesi Güzel Sanatlar Merkezi’nde geçtiğimiz dönem açılan Güzel Sanatlara Hazırlık Kursu ve Resim Sanat Eğitimi Yağlı Boya Kurslarına katılan 14 genç, Nevşehir’in yanı sıra Türkiye’nin çeşitli illerindeki Güzel Sanatlar Lisesi ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin yetenek sınavlarını kazanmayı başardı.