Nevşehir Belediyesi tarafından, Esentepe Mahallesi, 350 Evler Mahallesi ve Emek Mahallesi’ndeki vatandaşların Göre Yolu üzerindeki okullar bölgesi ve 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’ne ulaşımları için ücretsiz ring seferleri başlatıyor.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi, Esentepe Mahallesi, 350 Evler Mahallesi ve Emek Mahallesi’nde ikamet eden özel halk otobüsü servis güzergahında bulunmadığı için Göre Yolu Üzerindeki (İl Müftülüğü yanı) okullar bölgesi ve burada bulunan 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’ne ulaşımda sıkıntı yaşan öğrenciler ve vatandaşlar için yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre, hafta içi her gün Nevşehir Belediyesi tarafından bu mahallelerden okullar bölgesine ücretsiz ring seferleri gerçekleştirilecek.

Nevşehir Belediyesi’ne ait otobüslerle gerçekleştirilecek olan seferlerin gidiş güzergahı, 350 Evler Mahallesi Ceylan Sokak, Güzelbahçe Sokak, Gültepe Sokak, Ürgüp Caddesi, Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı, İtfaiye Kavşağı, Damat İbrahim Paşa Bulvarı, Ali Dirikoç Bulvarı ve okullar bölgesi olacak.

Otobüslerin dönüş güzergahı ise; Aile Sağlık Merkezi’nden başlayarak Ali Dirikoç Bulvarı, Damat İbrahim Paşa Bulvarı, İtfaiye Kavşağı, Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı, Ürgüp Caddesi, Gültepe Sokak, Güzelbahçe Sokak ve 350 Evler Mahallesi Ceylan Sokak.

Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan ücretsiz seferler, 10 Nisan 2023 Pazartesi günü başlayacak.