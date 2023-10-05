Nevşehir Belediyesi tarafından 9 Ekim Pazartesi akşamı düzenlenecek olan konser programında ünlü rapçiler Tefo ve Seko ile genç sanatçı Mira Beçikoğlu sahne alacak. DJ Can Demir’in de gençlerle buluşacağı konser programına tüm Nevşehirliler ücretsiz olarak katılabilecek.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi’nin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ni tercih ederek eğitim hayatlarını bundan böyle Nevşehir’de sürdürecek olan gençler için düzenleyeceği konser programı 9 Ekim 2023 Pazartesi günü akşam Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde yapılacak.

Saat 20.30’da DJ Can Demir ile başlayacak olan konser programında son dönemde yapmış oldukları rap şarkılarıyla büyük kitlelere ulaşan Tefo ve Seko ile Mira Beçikoğlu sahne alacak.

Otopark alanında gerçekleştirilecek olan konser programına dileyen tüm Nevşehirliler ücretsiz olarak katılabilecek.