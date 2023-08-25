Nevşehir’in kardeş şehri olan Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Ahlat Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen 952’nci yıl Anadolu’nun Fethi, Malazgirt 1071 Fetih Kutlamaları Programı’na katılan Nevşehir Belediyesi, Nevşehir ve Kapadokya bölgesini ziyaretçilere tanıtıyor.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Anadolu'nun kapılarını sonuna kadar açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinlikleri, '1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nda düzenlenen açılış programı ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Bitlis Valiliği, Ahlat Belediyesi ve Okçular Vakfı tarafından gerçekleştirilen yıldönümü etkinliklerinde Nevşehir Belediyesi de kültür çadırı açtı. Dört gün boyunca büyük bir coşkuyla kutlanacak etkinlikte, Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açılan çadırda Nevşehir ve Kapadokya, Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçilere tanıtılacak.

Sivil Toplum Teşkilatlarının yanı sıra il ve ilçe belediyelerinin yoğun katılım gösterdiği programda, büyük ilgi gören Nevşehir Belediyesi çadırı içerisinde kısa film ve afişlerle Nevşehir ve Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik merkezlerinin yanı sıra bölgenin el sanatları ürünleri tanıtılarak yöresel tatları ikram ediliyor.

952’nci yıl Anadolu’nun Fethi, Malazgirt 1071 Fetih Kutlamaları Programı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile sonlanacak.