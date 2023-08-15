Nevşehir Belediyesi’nin geleceğin yeteneklerinin keşfedilmesine katkı sağlayıp, sağlıklı bir genç neslin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla açtığı yaz spor okulları büyük ilgi gördü.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından özellikle çocukların ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı koymak, ayrıca yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlediği yaz spor okullarında eğitimler sürüyor. Wushu-Kungfu, Masa Tenisi, Geleneksel Okçuluk, Modern Okçuluk, Güreş, Futbol, Halter, Su Topu, Spor Tırmanış, Kort Tenisi, Badminton, Atletizm, Fitnes-Jimnastik ve Halk Oyunları gibi 14 farklı branşta açılan ücretsiz kurslara 859 çocuk ve genç katılıyor.

Kurslarda katılımcılara Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün alanlarında uzman antrenörleri eşliğinde eğitimler veriliyor. Sporu sevdirmenin, spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturmanın, toplumda spor kültürünü güçlendirmenin ve sporun daha geniş kitlelere yayılmasının amaçlandığı yaz spor okullarında, değerlendirmeler sonucunda başarılı olan ve gelecek vadedenler spor kulüplerine yönlendirilerek profesyonel spor yaşamlarına ilk adımlarını atıyor.

Nevşehir’de yaşayan tüm vatandaşların istediği spor branşını yapması için Nevşehir Belediyesi olarak tüm imkânları seferber ettiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, çocuklarını kurslara gönderen ailelere teşekkür etti.

Savran, “Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla buluşmalarını çok önemsiyoruz. Onların ruhsal ve fiziksel gelişimlerine katkı sunmak, geleceğin milli sporcularını yetiştirmek için gerçekleştirdiğimiz kurslara gösterilen ilgi bizleri çok mutlu etti. Bundan sonrada amatör spor branşlarına, gençlerimize desteğimizi sürdüreceğiz. Mahallelerimizde yeni yaptığımız ve yapacağımız semt sahalarının yanı sıra farklı branşlarda açacağımız kurslarla çocuklarımızı sporla buluşturacağız. Nevşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımıza mutluluğu, sağlığı ve huzuru için çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

14 farklı branşta 859 çocuk ve gencin katıldığı kurslar 10 Eylül 2023 tarihinde sona erecek.