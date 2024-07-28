Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, mahallelerinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama anlamında gece gündüz çalışan muhtarları Nevşehir’e hizmet yolunda yol arkadaşları olarak gördüklerini belirterek, “Birlikte daha güçlü, daha uyumlu ve daha yaşanabilir bir şehir için var gücümüzle çalışacağız.” dedi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, mahalle muhtarları ile istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Topuzlu Han Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen ve Belediye Başkan Yardımcısı Veli Kırşehirli ile Nevşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık’ın da katıldığı toplantıda konuşan Başkan Arı, muhtarları, mahallelerin gözbebeği, halkımızın en yakın temsilcileri ve yerel yönetimlerin temel taşları olarak gördüklerini söyledi.

Nevşehir Belediyesi’nin en önemli paydaşları olan muhtarlarla bir araya gelmenin, kendisi için son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Arı, “Her biriniz, kendi mahallelerinizde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını en iyi şekilde bilen, onların ihtiyaçlarını ve taleplerini doğrudan ileten değerli bireylersiniz. Bu nedenle, sizlerle sürekli iletişimde olmak ve ortak projeler geliştirmek, belediyemizin başarısı için büyük önem taşımaktadır.

Belediye olarak amacımız, tüm mahallelerimizin kalkınmasını sağlamak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve siz değerli muhtarlarımızın işini kolaylaştırmaktır. Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde sizlerle birlikte çalışarak, mahallelerinizde yaşanan sorunları çözmek ve yeni projeler geliştirmek için çeşitli adımlar atacağız. Bu süreçte sizin önerileriniz, eleştirileriniz ve katkılarınız bizim için çok değerli. Her bir mahallemizde yaşanan sorunlara çözüm üretmek ve daha iyi bir yaşam standardı sağlamak için birlikte çalışacağız. Son olarak, sizlerin gösterdiği özverili çalışmalar için teşekkür etmek isterim. Birlikte daha güçlü, daha uyumlu ve daha yaşanabilir bir şehir için var gücümüzle çalışacağımıza olan inancım tamdır.” diye konuştu.

Arı daha sonra, mahalle muhtarlarına çeşitli belediye hizmetleri ve hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgiler vererek talep ve önerilerini dinledi.