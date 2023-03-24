Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Yusuf Tokuş, tüm Nevşehirlileri ve Nevşehir Belediyespor’a gönül veren sporseverleri hafta sonu oynanacak olan Nevşehir Belediyespor-Yeni Mersin İdmanyurdu müsabakasına davet etti.Mehmet UZEL(NEVŞEHİR İGFA)

TFF 3. Lig 1. Grupta hafta sonu kendi sahalarında konuk edecekleri Yeni Mersin İdmanyurdu maçı için hazırlıklarını sürdüren Nevşehir Belediyespor’da teknik heyet ve oyuncular taraftarları bu maça davet etti. Taraftarlarının desteği ile kendi evlerinde lider Yeni Mersin İdmanyurdu’nu yenmek istediklerini kaydeden oyuncular ve teknik heyet bu önemli müsabaka öncesi oldukça hırslı.

Teknik Direktör Yusuf Tokuş, “Pazar günü kendi saha ve seyircimiz önünde karşılaşacağımız grubun güçlü ve şampiyonluk mücadelesi veren ekiplerinden aynı zamanda grup lideri Yeni Mersin İdmanyurdu maçı için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu maçı kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Bunu da taraftarlarımızın desteği ile başaracağız. Kırmızı-Beyazlı taraftarlarımızın geçmiş yıllarda kendi sahamızda oynadığımız maçlarda tribünleri tıklım tıklım doldurduğu günleri biliyoruz. İşte tıpkı o günlerdeki gibi tribünlerin tıklım tıklım dolacağına inanıyorum. Taraftarlarımızı 90 dakika boyunca bu zorlu maçta takımımızı desteklemelerini istiyor ve bekliyorum. İnşaallah, taraftarlarımızın da desteği ile lideri devirip yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz.” dedi.