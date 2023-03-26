Nevşehir Belediyespor yönetimi, pazar günü oynanacak olan Yeni Mersin İdmanyurdu maçı öncesinde açık tribün için bilet fiyatlarının 1 TL’ye düşürüldüğünü duyurdu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, bugün Gazi Stadı’nda grubun lideri Yeni Mersin İdmanyurdu’nu konuk edecek. Saat 14.00’da başlayacak olan müsabakayı Muğla bölgesi hakemlerinden Tayfun Sarı yönetecek.

Sezonun en çekişmeli müsabakalarından biri olacak karşılaşma öncesinde Nevşehir Belediyespor yönetimi, kırmızı beyazlı taraftarlar için açık tribün bilet fiyatını 1 TL’ye düşürdü.

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç, Yeni Mersin İdmanyurdu maçı öncesinde taraftarlara çağrı yaparak kırmızı beyazlı kulübe gönül veren herkesi Gazi Stadı’na davet etti. Bugün sezonun en önemli müsabakalarından birini oynayacaklarını kaydeden Dirikoç, sezonun geri kalan bölümünde oynayacakları bütün maçların final havasında geçeceğini vurguladı.

Sezon başında koydukları hedefe ulaşabilmek için taraftarların desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Dirikoç, kırmızı beyazlı taraftarların desteği ile oyuncuların 90 dakika büyük bir hırsla galibiyet için mücadele vereceklerini söyledi.

Dirikoç, “Özellikle kendi sahamızda ve taraftarlarımızın desteği ile neler yapabileceğimizi bu güne kadar gösterdik. Şimdi grubumuzda lider olan Yeni Mersin İdmanyurdu’nu yenerek bunu bir kez daha göstermek istiyoruz. Teknik heyetimiz ve oyuncularımız bu maça çok iyi hazırlandı. Herkes bu maçın önemini çok iyi biliyor. Yönetim olarak biz onlara inanıyor ve güveniyoruz” dedi.

‘Meterisliler Taraftarlar Grubu Maça Hazır’

Pazar günü oynanacak olan müsabakaya taraftarlarında yoğun bir ilgi göstermesi bekleniyor. Her hafta Gazi Stadı’nda kırmızı beyazlı takımın en önemli itici gücü olan Meterisliler Taraftar Grubu da bu maç öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Maç öncesi saat 12.00’de Meteris Meydanı Ali Bey Cami önünde toplanacak olan Meterisliler Taraftar Grubu, buradan tezahüratlarla Gazi Stadı’na ilerleyecek. Maça, Meterisliler Taraftarlar Grubu’nun yanı sıra Ürgüpspor’un Hodri Meydan Taraftarlar Grubu ve Suvermez Kapadokyaspor’un Suvermezliler Taraftarlar Grubu’da katılarak kırmızı beyazlı takımı destekleyecek.

Meterisliler Taraftarlar Grubu Başkanı Mustafa Şekerli’de tüm Nevşehilrileri bu maça davet ederek, “Hedeflerimize ulaşma noktasında gerek yönetimimiz, gerekse de teknik heyet ve oyuncularımız ellerinden geleni yapıyor. Bu yolda biz hep birlikte yürüyoruz. Pazar günü ise oldukça zorlu ve takımımız için hayati öneme sahip olan bir maç var. Bu maç için tüm sporseverleri Gazi Stadı’na bekliyoruz. Bizler takımımıza güveniyor ve inanıyoruz. Pazar günü 90 dakika boyunca takımızı destekleyecek ve maç sonu galibiyeti birlikte kutlayacağız.” dedi.