TFF 3. Lig 1. Grup 25. Hafta müsabakasında, Nevşehir Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Yeni Mersin İdmanyurdu ile karşılaşacak.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

TFF 2. Lig’e yükselmek için grubunda play-off mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor, hafta sonu oynayacağı Yeni Mersin İdmanyurdu müsabakası için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Yusuf Tokuş nezaretinde kendi tesislerinde bu önemli müsabakaya hazırlanan kırmızı beyazlı ekipte oyuncular ve teknik heyet, bu maçı kazanarak taraftarlarına üç puan armağan etmek istiyor.

Nevşehir Belediyespor Takım Kaptanı Şener Özcan, takım olarak bu maça çok iyi hazırlandıklarını ve galibiyetten başka düşüncelerinin olmadığını söyledi. Grupta şu an lider durumda olan Yeni Mersin İdmanyurdu ile oldukça zorluk bir maç oynayacaklarını söyleyen Şener Özcan, “Bu grubun en iyi kadrolarından birine sahibiz Taraftarlarımızın desteği ile Pazar günü sahadan 3 puan ile ayrılmak istiyoruz. O gün sahada terimizin son damlasına kadar bu arma için mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Taraftarlarımızdan da 90 dakika boyunca bizlere destek olmasını istiyoruz. İnşaallah hafta sonu hep birlikte galibiyetimizi kutlayacağız.” dedi.