Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Adana Valisi Dr. Süleyman Elban’ı makamında ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Hatay’da, Nevşehir Valiliği öncülüğünde Nevşehir Belediyesi, Nevşehir İl Özel İdaresi ve hayırsever iş insanlarının destekleri ile yaptırılan Kapadokya Sebze Hali’nin açılışına katılmak üzere bu şehre giden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, öncesinde beraberinde Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ile birlikte Adana Valisi Dr. Süleyman Elban’ı makamında ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette yaşanan depremler sonrası Vali Elban’a geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Savran, Vali Elban’a üzerinde Kayaşehir’in işlemesinin bulunduğu bir tabak hediye etti.

Vali Elban ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Nevşehir Valisi Becel ve Belediye Başkanı Savran’a teşekkür etti.