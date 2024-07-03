Nevşehir’deki çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri, iş insanları ve vatandaşlar, Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Eczacılar Odası Başkanı Tansu Dörtkol ve yönetim kurulu üyeleri, TÜFAD Başkanı Kenan Gerçeker ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Radyo Telsiz Amatörleri (TRAK) Başkanı Sami Daşdeler ve yönetim kurulu üyeleri, TEB Türkiye Ekonomi Bankası Bölge Direktörü Murat Ciğercioğulları, Başarı Eğitim Kurumları Yöneticileri, turizm ve ticaret sektöründe faaliyet gösteren çeşitli firmalarının yöneticileri ve vatandaşları başkanlık makamında konuk etti.

Ayrı ayrı konuk ettiği misafirleri ile bir süre sohbet eden Arı, yeni görevinden dolayı kendisini tebrik eden konuklarına teşekkür etti.

Başkan Arı, Nevşehir Belediyesi’nin çeşitli projeleri hakkında istişarelerde bulunduğu konukları ile günün anısına fotoğraf çektirdi.