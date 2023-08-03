AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün ve Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Yeni Oto Galericiler Sitesi ve Yeni Sanayi Sitesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulundu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, güne esnaf ziyaretleri ile başladı. İlk olarak beraberinde AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün ile birlikte Yeni Oto Galericiler Sitesi’ni ziyaret eden Savran, burada esnaflarla buluştu. Galerici esnafların talep ve önerilerini dinleyerek belediye çalışmaları hakkında bilgiler veren Savran, daha sonra Yeni Sanayi Sitesi’ne geçti.

Burada da 3. Ek Blok’ta bulunan işyerlerini ziyaret ederek esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Savran, esnafların Yeni Sanayi Sitesi Projesi ile ilgili sorularını cevaplandırdı.