Nevşehir Belediyesi Gönüllü Eğitim Merkezi’nde öğrencilere yönelik açılacak olan ücretsiz yaz dönemi kursları için kayıtlar başladı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Gönüllü Eğitim Merkezi’nde, öğrenciler için 4 farklı branşta yaz dönemi kursları açılacak.

Sınırlı kontenjanlarla açılacak olan Matematik kursuna 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sınıf öğrencileri, İngilizce kursuna 4 ve 5. Sınıf öğrencileri, Resim kursuna 1, 2, 3, 4 ve 5. Sınıf öğrencileri ve satranç kursuna ise dileyen tüm öğrenciler katılabilecek.

Öğrenciler katılmak istedikleri kurslar için kayıtlarını, www.nevsehir.bel.tr adresindeki hızlı menü içerisinde yer alan ‘Gençik Spor ve Eğitim Merkezi Kurs Başvuruları’ sekmesinden 7 Temmuz 2024 Pazar gününe kadar yapabilecek.