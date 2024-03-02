Nevşehir Göreme Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ömer Eren, ihtiyaç sahibi haneler için aylık 1000 tl doğalgaz yardımı yapacaklarını söyledi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ortaya koyduğu vizyon çalışmalarla taraflı tarafsız Göreme halkından büyük destek gören Başkan Ömer Eren yaptığı açıklamada “Göreme Beledemizde bulunan ihtiyaç sahibi ailelerimize aylık 1000 tl olmak üzere kış sezonu boyunca doğalgaz yardımı yapacağız” dedi.

Sosyal Belediyecilikte Nevşehir’in en etkili belediyelerinin başında gelen Göreme Belediyesi Başkan Ömer Eren ile fark yaratıyor.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimleri için saha çalışmalarını sürdüren Başkan Ömer Eren hep birlikte Göreme’yiz ve bu marka değeri en üst seviyelere taşımaya devam edeceğiz dedi.