Nevşehir Belediyesi Güzel Sanatlar Merkezi’nde müzik aletlerinin kullanımını öğrenmek isteyenlerin yanı sıra güzel sanatlara hazırlanan gençler için açılan yaz kursları büyük ilgi görüyor.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde geçtiğimiz aylarda Kültür Park içerisinde açılan Güzel Sanatlar Merkezi’nde yaz dönemi kursları başladı. Çocuk ve gençlerin yanı sıra yetişkinleri sanatla buluşturan merkezde, alanında uzman eğitmenler nezaretinde, hafta içi ve hafta sonu açılan kurslar büyük ilgi görüyor.

Yeni dönemde, bağlama, gitar, piyano, keman, perküsyon, yan flüt, ney ve ud kurslarının yanı sıra Güzel Sanatlar Yetenek Sınavlarına hazırlanan öğrenciler için açılan Yağlı Boya, Kara Kalem ve Güzel Sanatlara Hazırlık Kurslarına 567 kişi müracaat etti.