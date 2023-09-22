Nevşehir Belediyesi tarafından bir süre önce Güzelyurt Mahallesi’nde yapımına başlanılan park tamamlandı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Şehre nefes aldıracak ve her yaştan vatandaşın gelerek kaliteli ve eğlenceli zaman geçirebileceği yeni mekânlar kazandıran Nevşehir Belediyesi, Güzelyurt Mahallesi’ne yeni bir park daha kazandırdı. İl Jandarma Komutanlığı yan tarafındaki bölgede oturan mahalle sakinlerinin talebi doğrultusunda Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın girişimleri ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Nevşehir Belediyesi’ne tahsis edilen yaklaşık 5 bin metre kare büyüklüğündeki alanda yapımına başlanılan parkta çalışmalar sona erdi.

Bahadır Sokak’taki daha önce atıl vaziyetteki alanda yapılan park içerisine Nevşehir’in en büyük çocuk oyun gruplarından biri yerleştirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ayrıca park içerisinde yaklaşık 2 bin metre karelik yeşil alan oluşturarak çok sayıda ağaç ve süs bitkisi dikti.

Yürüyüş yolu ile birlikte mahalle sakinlerinin aileleri ile vakit geçirebilmeleri için kent mobilyalarının da konulduğu parkta basketbol sahası da bulunuyor.

Yaklaşık 3 ay gibi kısa bir sürede Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapımı tamamlanarak hizmete açılan, oyun grupları ve sosyal donatılarıyla her yaştan vatandaşın büyük beğenisini kazanan park, şehrin yeni uğrak noktalarından biri haline geldi.