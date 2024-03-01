AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, “Milletimiz için, memleketimiz Nevşehir için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - AK Parti Belediye Başkan Adayı Savran, beraberinde AK Parti İl ve Merkez İlçe Başkanlığı yöneticileri, Belediye Meclis Üyesi Adayları ve İl Genel Meclis Üyesi Adayları ile birlikte Traktörcüler Sitesi esnaflarını ziyaret etti.

Burada bulunan esnaflara yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı projelerini anlatan Savran, “Partimizin İl Genel Meclis Üyesi, Belediye Meclis Üyesi adayları ve teşkilat mensuplarımız ile Nevşehir’imizi karış karış gezerek bugüne kadar yapılan hizmetleri ve yeni dönemde gerçekleştireceğimiz projelerimizi anlatıyoruz.Gittiğimiz her yerde hemşehrilerimizin yoğun teveccühü ile karşılaşıyoruz. Bizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen hemşehrilerime teşekkürlerimi iletiyorum.” dedi.