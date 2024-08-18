Nevşehir Belediyesi ekipleri, Muğla ve çevre illerinde devam eden orman yangınlarının söndürülmesine destek vermek amacıyla bölgeye doğru yola çıktı.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Muğla’nın Datça ilçesinde başlayan orman yangınının söndürülmesine destek olmak için ekiplerini sevk etti. Bu kapsamda İtfaiye Müdürlüğü’ne ait 1 su tankeri ile 2 personel Muğla’da süren orman yangınlarına müdahale etmek için yola çıktı.

Nevşehir Belediyesi ekiplerinin yangına müdahale etmek için yola çıkmasını Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’da sosyal medya hesaplarından duyurdu. Başkan Arı, “Ciğerlerimizin yandığı bölgeye ekiplerimizi sevk ediyoruz. Bizde varız. Allah yar ve yardımcınız olsun.” ifadelerini kullandı.

Arı ayrıca İzmir ve çevresinde devam eden yangınlarla ilgili olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ile de irtibat halinde olduklarını ve ihtiyaç halinde buraya da ekip yönlendireceklerini belirtti.