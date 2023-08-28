Nevşehir Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri etkinliği ‘Neşeli Günler’ adlı filmle devam etti. Vatandaşların film gösterimine ilgisi yoğundu.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Nevşehirlileri açık havada Yeşilçam’ın unutulmaz filmleriyle buluşturan Açık Hava Sinema Günleri etkinliği devam ediyor. Nevşehir Kalesi içerisinde gerçekleştirilen etkinlikte bu hafta Yönetmenlik koltuğunda Orhan Aksoy'un oturduğu, başrollerini Münir Özkul ve Adile Naşit'in paylaştığı ve Şener Şen, Ayşen Gruda, Oya Aydoğan, Ahmet Sezerel, Mürüvvet Sim ve İhsan Yüce gibi isimlerin yer aldığı ‘Neşeli Günler’ adlı film gösterildi.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara mısır ve gazoz ikramında bulunuldu.

Nevşehir Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri etkinliği, 9 Eylül 2023 Cumartesi akşamı ‘Battal Gazi Destanı’ ile sürecek.