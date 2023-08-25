TRT Türk Halk Müziği Sanatçıları Umut Sülünoğlu ve Uğur Önür, Nevşehir Kalesi içerisindeki “Muhabbet Akşamı” adlı konserleriyle Nevşehirlilere türkü ziyafeti sundu.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Etkinlikleri çerçevesinde, Nevşehir Kalesi içerisinde Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi. TRT Müzik ekranlarında yayınlanan "Zamâne" programında seslendirdikleri Türk halk müziği eserleri ile sanatseverlerin beğenisini kazanan Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu’nun konuk oldukları “Muhabbet Akşamı” adlı konsere Nevşehirliler yoğun ilgi gösterdi.

Konserde, TRT Türk Halk Müziği Sanatçıları Umut Sülünoğlu ve Uğur Önür, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu türkülerinden derlenen repertuvarını seslendirdi.