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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. Yılında Nevşehir’de çeşitli törenlerle anılıyor.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

10 Kasım dolayısıyla Nevşehir Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunma Töreninin ardından anma programı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde devam etti. Burada Atatürk konulu resim sergisinin açılması ile başlayan programda saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Atatürk ve 10 Kasım konulu sinevizyon gösterisi sunuldu.

Program, öğrenciler tarafından Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türkülerin seslendirilmesi ve “Bir Ömür Hikayesi” adlı oratoryonun sahnelenmesi ile son buldu.

Programa, Nevşehir Valisi Ali Fidan ve Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları ve öğrenciler katıldı.