Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kayaşehir Açık Hava Konserleri, bugün Kürşat konseri ile başlıyor.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Kayaşehir Açık Hava Konserleri, bugün başlayacak. Kayaşehir’de Nevşehir Kalesi altında bulunan otopark alanında gerçekleştirilecek olan konser programlarında ilk olarak ünlü sanatçı Kürşat sahne alacak.

Seslendirdiği türkülerin yanı sıra Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Gündüz Gece Programıyla büyük beğeni toplayan Kürşat’ın sahne alacağı konser saat 19.00’da başlayacak. Konser öncesinde saat 17.00’den itibaren ise Nevşehir Belediyesi tarafından katılımcılara çeşitli ikramlar yapılacak.

Tüm Nevşehirlileri bu güzel konser programına davet eden Belediye Başkanı Rasim Arı: “Kayaşehir Açık Hava Konserleri’nde ilk sahne alacak sanatçımız Nevşehir’in evladı Kürşat olacak. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel programa katılmak üzere pazar günü Kayaşehir’e davet ediyorum.” dedi.