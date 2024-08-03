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14.00-18.00 saatleri arasında Pony atlara binebilecek olan çocuklar etkinlik alanında çeşitli oyun aktivitelerine de katılacak.

Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yarın ve pazartesi günleri Kayaşehir’de gerçekleşecek etkinliğe 4-14 yaş grubundaki çocuklar ücretsiz olarak katılabilecek.

Türkiye Jokey Kulübü’nün çocuk yaşta at sevgisini geliştirmek amacıyla 2014 yılında başlattığı ve ülkemizin birçok noktasında çocukları atlarla buluşturduğu “Pony Club Şehrinize Geliyor” projesinin yeni etabı Nevşehir olacak.

Nevşehir Belediyesi’nin Türkiye Jokey Kulübü (TJK) ile işbirliğinde organize ettiği ‘Pony Club Şehrinize Geliyor’ projesi kapsamında Nevşehirli çocuklar hafta sonu Kayaşehir’de Pony atları ile buluşacak.

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