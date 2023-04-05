Nevşehir’de, 7 ve 9. sınıf öğrencilerinin yaşadıkları Kapadokya bölgesindeki tarihi ve kültürel alanları gezip tanımalarını sağlamak amacıyla "Kentimizi-Kendimizi Tanıyoruz Projesi" başlatıldı. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen projenin startı Nevşehir Kalesi ve Kayaşehir’den verildi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Valiliği öncülüğünde Nevşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de aralarında bulunduğu çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri tarafından gerçekleştirilen "Kentimizi-Kendimizi Tanıyoruz Projesi" kapsamında, il genelindeki 7 bin 300 öğrenci, Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik alanlarını gezecek. 7. ve 9. sınıf öğrencilerinin katılacakları gezi programının ilki Nevşehir Kalesi ve etrafındaki tarihi Kayaşehir’de başladı.

Turist rehberlerinin eşliğinde düzenlenen gezide, öğrencilere Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yetkilileri tarafından alanla ilgili bilgiler verildi.