Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Nevşehir’de düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin altıncı gününde sahne alan sevilen sanatçı Ferhat Göçer, şarkılarını on binlerce hayranıyla hep bir ağızdan söyledi.NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında Göreme Festival Alanı’nda kurulan sahnede konser veren Ferhat Göçer on binlerce müziksevere unutulmaz anlar yaşattı. Göçer konserde; Yastayım, Unutmuş Çoktan, Ayrılsak Ölürüz Biz, Sorarlarsa gibi sevilen şarkılarıyla beraber farklı sanatçıların eserlerinden oluşan geniş repertuvarıyla büyük alkış aldı. Sanatçı Nevşehir’e özel olarak söz ve müziği halk ozanı Refik Başaran’a ait Şen Olasın Ürgüp türküsünü de seslendirdi.

Göçer, konserin ilerleyen saatlerinde olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden sporculara teşekkür etmek amacıyla izleyicilere; "Hep beraber Yusuf Dikeç selamı yapalım mı?" diyerek Yusuf Dikeç duruşu gerçekleştirdi.