Nevşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran başkanlığında yapıldı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereği, gündem maddelerini görüşüp, karara bağlamak üzere Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplandı. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti, MHP ve İYİ Partili meclis üyeleri ile birlikte Belediye Başkan Yardımcıları Nafiz Dirikoç ve Furkan Feralan katıldı.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait İmar Komisyon Raporu’nun görüşülmesi ile başlayan toplantıda İmar Plan Değişiklikleri oylandı.

Kale ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planının görüşülmesi ile süren toplantı, 2024 Yılı Gelir Tarife Cetvelinin oylanması ile sona erdi.