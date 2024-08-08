Nevşehir Belediyesi tarafından 18 Ağustos 2024 Pazar akşamı tarihi Meryem Ana Kilisesi’nde Caz Konseri düzenlenecek.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün Nevşehir’in il oluşunun 70. Yıl dönümü dolayısıyla ‘70. Yılda 70 Etkinlik’ temasıyla gerçekleştirdiği etkinlikler çerçevesinde Meryem Ana Kilisesi’nde Caz Konseri gerçekleştirilecek.

Tekin: “Akın ve meclis üyelerine teşekkür ediyoruz” Tekin: “Akın ve meclis üyelerine teşekkür ediyoruz”

Eylül Soylu’nun sahne alacağı konser saat 20.15’de başlayacak. Konsere dileyen tüm müzikseverler ücretsiz olarak katılabilecek.

Kaynak: igf