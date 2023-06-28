Nevşehir'de, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesi tarafından Nejdet Ersan Parkı’nda bulunan Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Milletvekili Prof. Dr. Filiz Kılıç, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, MHP İl Başkanı Adnan Doğu, ilçe ve belde belediye başkanları, NTSO Başkanı M.Arif Parmaksız, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Katılımcılara belediye ekiplerince çeşitli ikramlar sunuldu.