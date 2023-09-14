Nevşehir Belediyesi tarafından Yeni Sanayi Sitesi ve Lale Sanayi Sitesi’nde gerçekleştirilecek olan sıcak asfalt serimi için çalışmalar başladı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi tarafından, Yeni Sanayi Sitesi ve Lale Sanayi Sitesi’nde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirilecek. Her iki sanayi sitesinde yıpranan yolları sıcak asfalt konforu ile buluşturacak olan Nevşehir Belediyesi, asfalt serimi öncesinde altyapı çalışmalarını tamamladı.

Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde sanayi bölgesinde yaklaşık 1 km uzunluğundaki içme suyu hattı yenilenirken ayrıca sağanak yağışlarda sanayi bölgesindeki olası su baskını risklerini ve yollardaki su birikintilerini önlemek için bölgede yağmur suyu hattı da oluşturuldu. Yaklaşık 3 km uzunluğunda yağmur suyu hattı imalatını tamamlayan belediye ekipleri bu sabah sanayi bölgesinde sıcak asfalt için çalışmalarına başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yeni Sanayi Sitesi’nden başlayan yol söküm çalışmalarının ardından PMT serimi gerçekleştirecek. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte sanayi bölgesinde yaklaşık 6 km uzunluğundaki servis yolları sıcak asfalt olacak.