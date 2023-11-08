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Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları “Aşkın 2 Yüzü” adlı oyunu 2 Aralık 2023 Cumartesi günü sahneleyecek.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yılın son oyununu sahnelemeye hazırlanıyor. Şehir Tiyatrosu oyuncuları, 2 Aralık 2023 Cumartesi günü “Aşkın 2 Yüzü” adlı tek perdelik romantik komedi türündeki oyunlarıyla sanatseverlerle buluşacak. İrem Alhan Çimen’in yazdığı ve M.Seza Derme’nin yönetmenliğini yaptığı oyuna 13 yaş altındaki çocuk izleyiciler kabul edilmeyecek.

Oyun için biletler, 13 Kasım 2023 Pazartesi gününden itibaren Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde yetişkinler için 10 TL, öğrenciler için ise 5 TL karşılığında satışa sunulacak.