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Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda yeni dönem atölye çalışmaları için oyuncu seçmeleri gerçekleştirilecek.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Şehir Tiyatrosu, yeni yılda Yönetmen - Drama ve Tiyatro Eğitmeni Nermin Arslan liderliğinde yetişkin ve çocuklara yönelik atölye çalışmalarına devam edecek.

Kentteki kültürel canlılığı artırmak, gençlerin sosyal gelişimine katkı sağlamak ve tiyatroya ilgi duyan sanatseverlere destek olmak amacıyla kurulan Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’na, gerçekleştirilecek olan oyuncu seçmeleri ile yeni isimler katılma şansı yakalayacak.

7-11, 12-18 ve 18 yaş ve üzeri olmak üzere üç ayrı kategoride yapılacak olan seçmelere katılmak isteyenlerin 27 Ocak 2024 Pazar gününe kadar Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’ne başvurmaları gerekiyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek olan oyuncu seçmeleri ise 28 Ocak 2024 Pazar günü Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde olacak.

Önümüzdeki aylarda şehre sürpriz gösterimler ve eğlenceli atölye çalışmaları sunacak olan Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Seçmelerine dileyen herkes ücretsiz olarak katılabilecek.