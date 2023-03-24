Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, okullarda ‘Pinokyo’ adlı oyunlarını sahnelemeyi sürdürüyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi, Nevşehir’de tiyatroya ilgi duyan çocuk ve gençleri ‘Şehir Tiyatrosu’ altında bir araya getirdi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çatısı altında kurulan Şehir Tiyatrosu’na katılan çocuk ve gençlere verilen eğitimlerin ardından oyuncular ilk oyunlarını geçtiğimiz aylarsa sahnelemeye başladı.

Büyükler için sahneledikleri ‘Kime Niyet Kime Kısmet’ adlı oyunları büyük ilgi gören Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, bu kez çocuklar için ‘Pinokyo’ adlı oyunu sahneliyor.

Şehir merkezinin yanı sıra ilçe, kasaba ve köy okullarında çocuklara oyunlarını sahneleyen oyuncular, son olarak Özel Bahçeşehir Koleji’nde sahne aldı.