Nevşehir’in Ürgüp ilçesi klasik otomobil tutkunlarına ev sahipliği yaptı.NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Ürgüp Belediyesi ve Klasik Mercedes Kulübü işbirliğiyle 28-29 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenen Klasik Mercedes Festivali, Kapadokya’nın büyülü atmosferinde benzersiz bir buluşmaya sahne oldu.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen 500’ün üzerinde klasik mercedes, Ürgüp’ün tarihi sokaklarında sergilenerek adeta geçmişe açılan bir zaman yolculuğu yaşattı.

İki gün süren festivalde, nostalji tutkunları klasik araçların zarafetini yakından görme fırsatı bulurken, ziyaretçiler festival alanında kurulan köşelerde bol bol fotoğraf çekti, dj performansı ile müziğin tadını çıkarıp keyifli anlar yaşadı. Araç sahipleri, araçlarının hikayelerini paylaşırken, klasik otomobil meraklıları bu eşsiz koleksiyona büyük ilgi gösterdi. Festivalde, yüzlerce Mercedes’in katılımıyla etkileyici bir konvoy düzenlendi.

Festivalin kapanışında konuşan Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, Türkiye’nin farklı noktalarından gelen misafirleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Etkinliğin Ürgüp’te gerçekleşmesinde emeği geçen Klasik Mercedes Kulübü ve yöneticilerine teşekkür eden Başkan Bul, önümüzdeki yıllarda da bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Klasik Mercedes Kulübü Başkanı Fuat Süslü ise yaptığı konuşmada, her yıl Türkiye’nin farklı bir noktasında buluşma düzenlediklerini ve bu yılki organizasyonun şimdiye kadarki en özel buluşmalardan biri olduğunu vurguladı. Fuat Süslü, misafirperverliklerinden dolayı Ürgüp Belediyesi’ne ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.