Nevşehir'de üniversitelerde okuyan ve yeni kayıt yaptıran öğrencilerin barınma durumları, 2023-2024 öğretim yılı boyunca alınacak güvenlik, trafik, ulaşım konuları ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Vali Ali Fidan başkanlığında Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Vali Yardımcısı Kübra Karaalioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay B. Murat Yakın, İl Emniyet Müdür Vekili Tarık Ziya Turan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, ilgili kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri katıldı.

Toplantıda Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir tarafından ilimizde üniversite öğrencilerimizin konaklayacağı yurt kapasiteleri, devam eden inşaat durumları, ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara yönelik konularla ilgili sunum yapıldı.

Ayrıca ilgili kurum ve kuruluş yöneticileri de kendi sorumluluk alanı ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Toplantıya dair değerlendirmelerde bulunan Vali Ali Fidan, üniversite öğrencilerinin barınma ile ilgili bir sorun yaşamamaları için ilgili kurumların gerekli hazırlıkları yaparak koordineli bir şekilde sürecin tamamlanacağını söyledi.

Vali Fidan ayrıca eğitim öğretim yılı boyunca ulaşım, trafik ve güvenlik konularında gerekli tedbirlerin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Vali Fidan 2023-2024 eğitim öğretim yılının Nevşehir’e öğrencilere, öğretim görevlilerine hayırlı olmasını temenni ederek başarılar diledi.