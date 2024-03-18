Nevşehir Valisi Ali Fidan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla anma mesajı yayımlayan Nevşehir Valisi Ali Fidan şu ifadeleri kullandI: Milletimizin dirayet ve cesaretle şahlanışının en güzide örneklerinden biri olan İnancın, fedakârlığın ve azmin sembolü Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümünü büyük bir onur ve heyecanla idrak ediyoruz.Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin makus talihini yendiği, hasta denilen bir devletin şaha kalkarak tüm dünyaya meydan okuduğu ve düşmana karşı göğsünü siper eden Mehmetçiğimizin vatan, bayrak ve hürriyetleri uğruna kahramanlık destanı yazdığı şanlı bir gündür.

Merhum Mehmet Akif’in;

“Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor,

Bir hilal uğruna Ya Rab, ne güneşler batıyor” dediği gibi, orada şehadet şerbetini içen güneşlerimiz, bu coğrafyada hilalin hâkim, ay yıldızlı bayrağımızın da daim kalacağını tüm dünyaya ilan etmiştir.

Aziz şehitlerimizden ve Kahraman Gazilerimizden aldığımız kuvvetle, aynı şuur ve inançla mukaddes emanetinize sahip çıkmaya, o emanetinizi daha yükseklere çıkarmaya, bizi millet yapan yüksek değerlerimizi canlı tutmaya ve yüceltmeye devam edeceğiz.

Unutulmamalıdır ki bugün bile halen devam eden tehditler ve milletimizi ve devletimizi hedef alan hain saldırılar karşısında; birlik, beraberlik ve sağduyu içerisinde ortak hareket etmek her zamankinden daha da büyük önem taşımaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle; 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, milletimize bu eşsiz zaferin gururunu yaşatan, vatanımız, bağımsızlığımız, milli birlik ve bütünlüğümüz uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.