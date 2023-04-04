Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen İlkokullar Arası 23 Nisan Halı Saha Futbol Turnuvası başladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilki geçtiğimiz yıl düzenlenen Nevşehir Belediyesi İlkokullar Arası 23 Nisan Halı Saha Futbol Turnuvası’nın başlama vuruşunu Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran yaptı. NEVNAR Spor Tesislerinde gerçekleştirilen turnuvanın açılış müsabakaları öncesinde minik sporculara başarılar dileyen Başkan Savran, Özel Altınyıldız Koleji-Mehmet Gülen İlkokulu ve Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu-Çardak İlkokulu müsabakalarında forma giyen öğrenciler ve hakemlerle birlikte fotoğraf çektirdi.

Bu yıl 2.’si gerçekleştirilecek olan turnuvaya 21 takım katılıyor. Takımlar, 5 ayrı grupta mücadele edecek ve final müsabakası 14 Nisan 2023 Cuma günü oynanacak. Yarı final ve final müsabakalarının ardından dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları, 23 Ulusal Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda verilecek.