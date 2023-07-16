Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri’nin açılış filmi ‘Mavi Boncuk’ büyük ilgi gördü. Nevşehirliler, Nevşehir Kalesi içerisinde açık havada sinema izlemenin keyfini yaşadı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri başladı. Nevşehir Kalesi içerisinde gerçekleştirilen ve 23 Eylül 2023 tarihine kadar sürecek olan etkinlikte her hafta Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden biri gösterilecek.

Etkinliklerin açılışında başrollerinde Emel Sayın, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Zeki Alasya, Münir Özkul ve Tarık Akan’ın rol aldığı ‘Mavi Boncuk’ adlı film gösterildi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdikleri film gösterimi sırasında izleyicilere Nevşehir Belediyesi tarafından gazoz ve patlamış mısır ikramında bulunuldu.

Aileleri ile birlikte Nevşehir Kalesi’ne gelen vatandaşlarla film izleyen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, etkinliğe gösterilen ilgiden duyduğu mutluluğu dile getirerek katılımcılara teşekkür etti. Her on beş günde bir farklı bir Yeşilçam filminin gösteriminin gerçekleştirileceğini kaydeden Savran, “Sizlerin mutluluğu için, daha güzel bir Nevşehir için çalışıyoruz.” dedi.

Nevşehir Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri, 29 Temmuz Cumartesi akşamı farklı bir Yeşilçam filmi ile devam edecek.