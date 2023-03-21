Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü, Ankara TV ve Ehl-i Hak Akademi iş birliği, NEVÜ İhtisaslaşma Koordinatörlüğü desteğiyle “Geleneksel Bağlamında Sultan Nevruz Cemi: İcra ve Bilim” adlı etkinlik düzenlendi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Avanos ilçesi Ayhanlar Köyü Cemevi’nde düzenlenen “Geleneksel Bağlamında Sultan Nevruz Cemi: İcra ve Bilim” adlı etkinliğe; Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İlgar Baharlu, Alevi Dedeleri Mustafa Kemal Demirhan ve Hüseyin Dedekargınoğlu, Ankara ve çevresinden Alevi Bektaşi vatandaşlar ile davetliler katıldı.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için oniki hizmet yürütülerek Cem ibadetinde dualar edildi ardından lokma dağıtıldı.

Savran, burada yaptığı konuşmada depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, “ Hiç kimse bizim kardeşliğimizi hafife alamaz, biz hep birlikte Türkiye’yiz.” dedi.